Silvesterkrawalle in Berlin

Wie man in Neukölln auf die Nacht schaut

06:52 Minuten In der letzten Silvesternacht kam es in Berlin vermehrt zu Angriffen auf Feuerwehrleute und Polizisten. © IMAGO / Marius Schwarz

Götzke, Manfred · 24. März 2023, 13:16 Uhr

Die High-Deck-Siedlung in Neukölln ist seit Silvester als sozialer Brennpunkt in ganz Deutschland bekannt. Die Politik will sich dem Ort nun auch mit viel Geld annehmen. Doch was sagen eigentlich die Bewohner der Siedlung zu den Diskussionen um sie?