"Der Ring des Nibelungen": 2. Abend

Mit Siegfried hat für Wagner eigentlich alles angefangen. Mit dieser Figur, die Naivität, Kraft, Tatendrang und Natürlichkeit vereint, begann er seine Überlegungen zum "Ring". Siegfried wird in diesem Teil Dreh- und Angelpunkt der Handlung.

Er emanzipiert sich von seinem Ziehvater, zieht in die Welt, um seinen Tatendrang auszuleben und raubt dem Drachen Fafner den Ring, ohne zu wissen, was er da in die Hand bekommt. Das Drachenblut stattet Siegfried mit neuen Fähigkeiten aus, unter anderem versteht er einen kleinen Waldvogel, der ihm den Weg zu Brünnhilde weist. Sie war Wotans Lieblings-Walküre und ruht nun hinter einer Feuerwand. Hier trifft Siegfried das erste Mal auf die Liebe, eine große Liebe.