"Der Ring des Nibelungen": 3. Abend

Götterdämmerung

248:38 Minuten Wotan hat seinen Götterstab aus der Weltesche gebrochen, die nun stirbt und nichts mehr als Brennholz ist. © Deutschlandradio / Waltraud Rieken

Cornelia de Reese · 26.11.2022

Marek Janowski leitet den letzten "Ring"-Teil, in dem sich zeigt: Göttervater Wotan sind alle Fäden aus der Hand genommen. Die Welt erstickt in der Gier nach dem Ring, den Ex-Walküre Brünnhilde zwar wieder in den Rhein bringt. Doch Wotans Welt brennt schon.