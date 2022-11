Richard Wagner: Das Rheingold

Man tritt – so kann man es hören – schon mit den Anfangstakten des "Rheingold" einer ewigen Entwicklung bei – die Pflöcke der Handlung werden am "Vorabend zum Bühnenfestspiel" geradezu eingerammt, sofort ist eine Konstellation erreicht, bei der es keine einfachen Lösungen gibt: Die Rheintöchter müssen Alberich das Rheingold überlassen, der schmiedet einen Ring, der ihm große Macht verleiht. Göttervater Wotan nimmt Alberich den Ring gewaltsam ab, um ihn dann aber direkt weiterzugeben an andere, nicht aber an die Rheintöchter. Damit beginnt ein Kampf um Macht, der uns drei weitere Opernabende lang in Atem halten wird. Es werden Leitmotive entwickelt, die uns über viele Stunden begleiten, die Ordnung schaffen und für Handlungen und Personen stehen, für Gefühle und Lösungen. Es sind musikalische Zellen, die miteinander verstrickt und verwoben werden.