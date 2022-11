Faszinosum Wagner

Klangmagier, leider unsympathisch

04:08 Minuten Illustration zeigt Wagner als Porträt. © Deutschlandradio / Waltraud Rieken

Jörn Florian Fuchs · 26. November 2022, 21:00 Uhr

Warum ist Wagner immer noch so intensiv im Gespräch? Und was ist das Faszinierende an seiner Musik? Opernkenner Jörn Florian Fuchs hat Antworten.