Gegen Till Lindemann und weitere Personen aus dem Umfeld der Band Rammstein stehen schwere Vorwürfe im Raum. Zahlreiche junge Frauen sollen gezielt rekrutiert worden sein, um mit dem Rammstein-Sänger Sex zu haben, geht aus Recherchen des NDR und der Süddeutschen Zeitung (SZ) hervor.

Zwei Frauen berichten zudem von mutmaßlichen sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten. Die Frauen äußern sich anonym vor der Kamera und haben ihre Aussagen gegenüber NDR und SZ an Eides statt versichert. Den Reportern liegen weitere Aussagen von Zeuginnen sowie Chat-Protokolle vor, die diese Vorwürfe unterstreichen.

Journalist spricht von "System"

Aus den voneinander unabhängigen Erzählungen von mehr als einem Dutzend Frauen sei ein "System" erkennbar, sagte Journalist Daniel Drepper, der an der Recherche von NDR und Süddeutscher Zeitung mitgewirkt hat, in Deutschlandfunk Kultur. Frauen seien vor zahlreichen Konzerten gezielt angesprochen worden, um zu speziell für Lindemann organisierten Aftershowpartys zu kommen. Es gebe zwei Aftershowpartys: eine für die Band und eine für Lindemann.

Eine Frau sagte gegenüber NDR und SZ, ihr sei kommuniziert worden, dass es den Zugang zu Konzert und Aftershowparty nur bei Interesse an Geschlechtsverkehr mit dem inzwischen 60-jährigen Lindemann gebe. Die jungen Frauen seien teilweise nicht nach ihrem Alter gefragt worden. Auf den Parties seien ihnen kostenlos Alkohol und illegale Drogen angeboten worden.

Machtgefälle zwischen Weltstar und Fans

In einem Fall berichtet eine damals 22-jährige Frau, vor einem Konzert im Jahr 2020 mit Lindemann sehr unvermittelt Sex in einer Garderobe gehabt zu haben. Sie sei der Einladung in dem Bewusstsein gefolgt, dass es auch zu Sex kommen könne, schilderte Drepper. Lindemann habe sie dann in der Garderobe zu sich gewunken und sofort losgelegt.

Gegenüber dem Weltstar habe die damals 21-jährige Frau sich nicht in der Lage gefühlt, nein zu sagen. Sie beschreibt den Geschlechtsverkehr als gewaltvoll, sie habe sich extrem unwohl gefühlt, habe Schmerzen gehabt, sei verkrampft gewesen und habe geblutet. Trotzdem habe Lindemann nicht aufgehört. Heute bezeichnet die Frau den Sex mit Lindemann als Übergriff und als Machtmissbrauch.

Drepper ordnet die eigene Recherche als "Verdachtsberichterstattung" ein, es gelte die Unschuldsvermutung. Zahlreiche Frauen hätten jedoch unabhängig voneinander sehr ähnliche Vorwürfe erhoben. Die Frauen hätten zu ihren Aussagen eidesstattliche Versicherungen abgegeben und zudem Messenger-Nachrichten als Belege vorgelegt. "Wir hätten nicht veröffentlicht, wenn wir nicht glauben, dass es für eine Veröffentlichung reicht", sagte Drepper. Die Band sei mit den Vorwürfen konfrontiert worden, habe aber nicht inhaltlich reagiert.

Zuerst hatte eine junge Irin Vorwürfe erhoben

Es meldeten sich weiter junge Frauen beim NDR und der SZ, sagte Drepper. Es sei "eine große Dynamik entstanden, dank der Frauen, die so mutig waren, sich zu melden".

Als erste hatte die Irin Shelby Lynn Vorwürfe gegen Rammstein öffentlich gemacht. Beim Rammstein-Konzert am 22. Mai in der litauischen Hauptstat Vilnius sei sie von einer Mitarbeiterin der Band ausgewählt worden, gemeinsam mit anderen Frauen in der "Row Zero", also in der "Reihe Null" zu stehen - einem separierten Bereich direkt vor der Bühne.

In diesem Bereich seien Fotos von den Frauen gemacht worden, und man habe ihnen angeboten, an Partys mit der Band rund um das Konzert teilzunehmen. Dort habe ihr Rammstein-Sänger Till Lindemann Alkohol ausgeschenkt. In einer Konzertpause sei ihr Lindemann privat vorgestellt worden, der dann davon ausgegangen sei, dass er Sex mit ihr haben könne. Auf ein Nein von ihr habe er aggressiv reagiert.

An Teile des Abends kann die Frau sich nach eigenen Angaben nicht erinnern. Sie sei am nächsten Tag mit Blutergüssen aufgewacht. Bilder, auf denen Blutergüsse zu sehen sind, postete sie auch bei Twitter. Sie geht davon aus, dass man sie ohne ihr Einverständnis unter Drogen gesetzt hat. Laut eigener Aussage hat sie Anzeige erstattet. Es haben sich angeblich auch noch andere Frauen bei ihr mit ähnlichen Geschichten gemeldet.

Wie reagiert die Band?

Rammstein hatten in der Nacht zu Pfingstmontag auf ihrem Twitter-Account auf die Vorwürfe reagiert und sie als unwahr zurückgewiesen.

Darüber hinaus wurde offenbar auch eine Unterlassungsklage an Shelby Lynn geschickt, möchte man einem Screenshot, den sie auf ihrem Twitter-Profil postete, Glauben schenken.

Könnte es zu einer MeToo-Bewegung in der Metal-Szene kommen?

Die Vorwürfe seien im Vergleich zu anderen MeToo-Fällen sowohl in der Menge als auch in ihrer "Wucht" ungewöhnlich groß, sagte die Journalistin Juliane Löffler im Deutschlandfunk. Es sei nun die Aufgabe von Journalisten, zu den Vorwürfen zu recherchieren und zu ordnen, was sich beweisen lässt und was nicht.

Eine schwedische Bewegung, die über sexuelle Gewalt in der schwedischen Metal-Szene und darüber hinaus berichtet, gibt es mit MetalToo bereits seit 2018. Hierzulande gab es in der Musikbranche bisher nur Deutsch-Rap-MeToo, das zum Sprachrohr für Frauen wurde, die sexuelle Gewalt im Deutsch-Rap erlebt haben. Gravierende Konsequenzen für die Rap-Szene und ihre Strukturen hat das allerdings nicht gehabt.

Vorwürfe werden auch im Kontext der Liedtexte diskutiert

Die Vorwürfe werden auch vor dem Hintergrund diskutiert, dass die Texte von Rammstein immer wieder von Sex und Gewalt handeln. In der Kritik steht erneut das Gedicht „Wenn du schläfst“ von Till Lindemann, das schon vor einiger Zeit für Furore sorgte. Darin beschreibt der Sänger eine Vergewaltigung einer Frau, die sich gegen das Vorgehen nicht wehren kann, weil ihr heimlich ein Betäubungsmittel verabreicht wurde.

Rammsteins Musik und auch die Bühnenshow der Band ist insgesamt sehr sexualisiert. Till Lindemann singt beispielsweise auf einem übergroßen Penis, der weißen Schaum verspritzt. In den Texten selbst gibt es immer wieder klare Verweise auf sexuelle Gewalt aus der Ich-Perspektive.

"Einerseits ist das natürlich Kunst und von der Kunstfreiheit gedeckt und macht noch niemanden zu einem Täter", sagt Musikjournalist Raphael Smarzoch im Deutschlandfunk Kultur. "Andererseits kann man dieses Argument auch umdrehen: Kunstfreiheit kann auch ein Vorwand sein, sexistische Erzählungen zu verbreiten und Vergewaltigungen zu verherrlichen beziehungsweise zu verharmlosen." In jedem Fall seien die Lied- und Lyriktexte unabhängig von den Vorwürfen zu sehen. "Die müssen von der Polizei untersucht werden."