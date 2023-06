Ein bekanntes Beispiel ist der Schriftsteller Oscar Wilde, dessen Extravaganz – damals eine Chiffre für Homosexualität – ihn immer wieder zur Zielscheibe gesellschaftlicher Verunglimpfung machte. Seine homosexuellen Affären brachten ihn schließlich ins Gefängnis, auch weil er sich weigerte, wegen seiner „Verbrechen“ vor der Justiz zu fliehen. Er starb mit nur 46 Jahren, zwei Jahre nachdem er wieder in Freiheit kam. Heute feiern wir ihn nicht nur für seine Literatur, sondern auch für seine Grenzüberschreitung. Er hatte das getan, was wir von Künstlern erwarten.

Weil viele Künstler sich als starke, schöpferische Kraft verstanden, sahen sie auf das vermeintlich Schwache herunter. Hass, Missbrauch und Gewalt übten viele „große“ Männer aus. Der Kindesmissbrauch des Architekten Alfred Loos aus den 1920er-Jahren wird erst heute aufgearbeitet, bei Michael Jackson klammern wir uns daran, dass man ihm den Missbrauch nie beweisen konnte. Den Regisseur Roman Polanski schützt man immer noch aktiv vor Strafverfolgung. Musiker wie Iggy Pop, Mick Jagger und David Bowie hatten Affären mit Mädchen, die so jung waren, dass man sie „Baby Groupies“ nannte. Und jetzt sprechen wir also über Till Lindemann, dessen Vergewaltigungsgedichte wir so übertrieben fanden, dass sie ja erfunden sein mussten! Oder doch nicht? Meinte er das die ganze Zeit etwa ernst?

Wer also mehr Schutz für Frauen fordert, macht diesen Künstlern das Geschäft kaputt. Denn hier ist Missbrauch kein Fehler im System, es ist das System. Was ist schon die Sicherheit durchschnittlicher Frauen gegen das ungebändigte Genie eines schöpferischen Mannes? Wenn sich an diesem Kunstbild nichts ändert, wird auch der Missbrauch weiter zur Norm gehören. Und dann wird die eigentlich so wichtige Grenzüberschreitung der Kunst, die so viel Gutes bringen kann, weiterhin als Ausrede herhalten müssen für Männer, die nur dann groß sind, wenn sie andere zu Boden drücken.