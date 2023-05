Am 22. Mai begann die Europa-Tournee der Band Rammstein in Vilnius, der Hauptstadt von Litauen. Nach dem Konzert erhob eine Besucherin schwere Vorwürfe gegen den Sänger Till Lindemann und weitere Mitglieder seiner Crew.

Eine junge, irische Frau hat das Vilnius-Konzert von Rammstein besucht, und sie behauptet, von einer Mitarbeiterin der Band ausgewählt worden zu sein. Vermutlich aufgrund ihres Aussehens, mit anderen hübschen Frauen in der Row Zero, also in der Reihe Null zu stehen. Das ist ein separierter Bereich direkt vor der Bühne. Dort wurden dann Fotos von den Frauen gemacht, und man hat ihnen angeboten, an Partys rund um das Konzert teilzunehmen, wo die Band dann auch zugegen ist.