Preis der Leipziger Buchmesse Preisvergabe im Radio statt auf der Messe

Nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse: Verena Güntner, Maren Kames, Lutz Seiler, Leif Randt, Ingo Schulze. (von links nach rechts: Stefan Klüter, Deutschlandradio, dpa / Erwin Elsner, Zuzanna Kałużna, Gaby Gerster)

Die Verkündung des Preises der Leipziger Buchmesse findet an diesem Donnerstag im Programm von Deutschlandfunk Kultur statt. Die Messe selbst wurde abgesagt - wegen des Coronavirus. Dennoch senden wir ein umfangreiches Literatur-Sonderprogramm.

Wer den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat, wird in diesem Jahr in einem besonderen Rahmen bekannt gegeben: in der Sendung "Lesart" von Deutschlandfunk Kultur. Denn die Buchmesse selbst findet nicht statt - Grund ist der Coronavirus.

Unsere zweistündige Sendung an diesem Donnerstag ab 9.05 Uhr präsentiert unter anderem Kurzgespräche mit den Preisträgern in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung. Außerdem kommen der Juryvorsitzende Jens Bisky, weitere Jurymitglieder und Buchmesse-Direktor Oliver Zille zu Wort.

Die Nominierten in den drei Kategorien:

Belletristik

Verena Güntner: "Power"

Maren Kames: "Luna Luna"

Leif Randt: "Allegro Pastell"

Ingo Schulze: "Die rechtschaffenen Mörder"

Lutz Seiler: "Stern 111"

Sachbuch/Essayistik

Bettina Hitzer: "Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts"

Michael Martens: "Im Brand der Welten. Ivo Andrić. Ein europäisches Leben"

Armin Nassehi: "Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft"

Julia Voss: "Hilma af Klint – »Die Menschheit in Erstaunen versetzen«. Biographie"

Jan Wenzel (Hg.): "Das Jahr 1990 freilegen"

Übersetzung

Pieke Biermann – übersetzte aus dem amerikanischen Englisch "Oreo" von Fran Ross

Luis Ruby – übersetzte aus dem brasilianischen Portugiesisch "Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau. Sämtliche Erzählungen I" von Clarice Lispector

Andreas Tretner – übersetzte aus dem Bulgarischen "Die Sanftmütigen" von Angel Igov

Melanie Walz – übersetzte aus dem Englischen "Middlemarch. Eine Studie über das Leben in der Provinz" von George Eliot

Simon Werle – übersetze aus dem Französischen "Der Spleen von Paris. Gedichte in Prosa sowie frühe Dichtungen" von Charles Baudelaire

Der Preis der Leipziger Buchmesse ehrt seit 2005 herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen und Übersetzungen. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Die Jury bildeten in diesem Jahr: Jens Bisky (Vorsitz), Katharina Herrmann, Tobias Lehmkuhl, Wiebke Porombka, Marc Reichwein, Katrin Schumacher und Katharina Teutsch.

Der "Bücherfrühling" kommt aus dem Studio

Trotz der Messeabsage sendet Deutschlandfunk Kultur bis Sonntag ein umfangreiches Literatur-Sonderprogramm. Der "Bücherfrühling" etwa findet am 14. März statt auf der Messe nun im Studio statt: Unter dem Motto "Sechs Autoren und sechs Bücher in drei Stunden" sprechen unsere Moderatorinnen und Moderatoren von 13.05 bis 16.00 Uhr mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern über ihre Bücher. Mit dabei sind Lutz Seiler, Ingo Schulze, Ulla Lenze, Irina Liebmann, Bov Bjerg und Abbas Khider, die auch aus ihren aktuellen Werken lesen.

Im vergangenen Jahr ging der Preis für Belletristik an Anke Stelling für "Schäfchen im Trockenen". Den Preis für Sachbuch/Essayistik erhielt 2019 Harald Jähner für "Wolfszeit. Deutschland und die Deutschen 1945-1955". Eva Ruth Wemme wurde ausgezeichnet für ihre Übersetzung des Romans "Verlorener Morgen" von Gabriela Adameşteanu aus dem Rumänischen.

Weitere Informationen zum Preis der Leipziger Buchmesse 2020 und der Vergabe am 12. März 2020 bei Deutschlandfunk Kultur finden Sie auf der Webseite der Leipziger Buchmesse.