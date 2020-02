Nominierungen für den Leipziger Buchpreis Spiegelbild der gegenwärtigen Literatur

Maike Albath und René Aguigah im Gespräch mit Frank Meyer

In Leipzig findet jährlich das Buchmessen-Spektakel statt - dazu gehört auch der angesehene Preis der Messe für Neuerscheinungen und Übersetzungen. (picture alliance / Jan Woitas / dpa-Zentralbild / dpa)

Der Preis der Leipziger Buchmesse zeichnet herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen und Übersetzungen aus. Nun wurden die Nominierungen bekannt gegeben. Unsere beiden Kritiker Maike Albath und René Aguigah sind mit der Liste rundum zufrieden.

Der mit 60.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse ehrt seit 2005 herausragende deutschsprachige Neuerscheinungen und Übersetzungen. Er wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben und in diesem Jahr am 12. März verliehen. Nun hat die Jury die Nominierungen bekannt gegeben. Die entsprechende Liste trifft bei unserer Literaturkritikerin Maike Albath als auch bei unserem Sachbuch-Redakteur René Aguigah auf Wohlwollen.

Grandioser Roman mit körperlicher Sprache

Nach Ansicht von Albath bilden die fünf Titel, die im der Sparte Belletristik nominiert sind, die gegenwärtige, deutschsprachige Literatur ab. Die Auswahl zeige eine "unglaubliche Vielfalt", betont sie: "Das begeistert mich sehr." Besonders hebt Albath "Stern 111" von Lutz Seiler hervor: Auf dieses Buch habe sie lange gewartet, es sei ein grandioser Roman mit einer Sprache, die etwas Körperliches habe. Aber auch für Verena Güntner, Maren Kames, Leif Randt und Ingo Schulze mit "Die rechtschaffenen Mörder" findet sie lobende Worte.

Theoretisch, umfangreich, hartleibig

René Aguigah wiederum hebt Armin Nassehis "Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft" hervor. Das sei ein sehr umfangreiches und auch "hartleibiges" Werk, das er, als es veröffentlicht worden sei, angefangen und dann weggelegt habe. Die Nominierung sei für ihn jetzt ein willkommener Anlass, "mich da durchzubeißen". Auf dem Sachbuchmarkt gebe es eine riesige Vielfalt von Themen und Niveaus, betont Aguigah. Insofern verstehe er solche Nominierungslisten immer als ein Angebot: "Siehe hin, das sind qualitativ hochwertige Bücher."

(ahe)

Belletristik

Verena Güntner: "Power"

Maren Kames: "Luna Luna"

Leif Randt: "Allegro Pastell"

Ingo Schulze: "Die rechtschaffenen Mörder"

Lutz Seiler: "Stern 111"

Sachbuch/Essayistik

Bettina Hitzer: "Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts"

Michael Martens: "Im Brand der Welten. Ivo Andrić. Ein europäisches Leben"

Armin Nassehi: "Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft"

Julia Voss: "Hilma af Klint - »Die Menschheit in Erstaunen versetzen«. Biographie"

Jan Wenzel (Hg.): "Das Jahr 1990 freilegen"

Übersetzung

Pieke Biermann - übersetzte aus dem amerikanischen Englisch "Oreo" von Fran Ross

Luis Ruby - übersetzte aus dem brasilianischen Portugiesisch "Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau. Sämtliche Erzählungen I" von Clarice Lispector

Andreas Tretner - übersetzte aus dem Bulgarischen "Die Sanftmütigen" von Angel Igov

Melanie Walz - übersetzte aus dem Englischen "Middlemarch. Eine Studie über das Leben in der Provinz" von George Eliot

Simon Werle - übersetze aus dem Französischen "Der Spleen von Paris. Gedichte in Prosa sowie frühe Dichtungen" von Charles Baudelaire