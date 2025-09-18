Luciano Berio
"Sinfonia" für acht Singstimmen und Orchester
Folk Songs für Mezzosopran und Orchester
Claude Debussy
"La Mer", Trois esquisses symphoniques
Musikfest Berlin: Daniel Harding dirigert das Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Der Dirigent Daniel Harding ist seit der Saison 2024/25 Musikdirektor der Accademia Nazionale di Santa Cecilia © Matthias Ahlm/Sveriges Radio
Als Kapitän durch die Klangmeere
109:27 Minuten
Mit „La Mer“ von Claude Debussy stürzt sich das Orchester in die Fluten, danach folgt mit Luciano Berios „Sinfonia“ eine Reise, so der Komponist,„auf dem Mittelmeer der abendländischen Kunstmusik“. Ergänzung bringt Magdalena Kožená mit Berios "Folk Songs".
Aufzeichnung vom 07.09.2025 in der Philharmonie Berlin beim Musikfest Berlin
Luciano Berio
Magdalena Kožená, Mezzosopran
London Voices
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Leitung: Daniel Harding