Musikfest Berlin: Daniel Harding dirigert das Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Als Kapitän durch die Klangmeere

109:27 Minuten
Daniel Harding beim Dirigieren mit erhobenen Händen und animierenden Blick.
Der Dirigent Daniel Harding ist seit der Saison 2024/25 Musikdirektor der Accademia Nazionale di Santa Cecilia © Matthias Ahlm/Sveriges Radio
Mit „La Mer“ von Claude Debussy stürzt sich das Orchester in die Fluten, danach folgt mit Luciano Berios „Sinfonia“ eine Reise, so der Komponist,„auf dem Mittelmeer der abendländischen Kunstmusik“. Ergänzung bringt Magdalena Kožená mit Berios "Folk Songs".
Aufzeichnung vom 07.09.2025 in der Philharmonie Berlin beim Musikfest Berlin

Luciano Berio
"Sinfonia" für acht Singstimmen und Orchester
Folk Songs für Mezzosopran und Orchester

Claude Debussy
"La Mer", Trois esquisses symphoniques

Magdalena Kožená, Mezzosopran
London Voices
Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Leitung: Daniel Harding

