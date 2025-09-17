Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica"
Luigi Cherubini
Requiem für Chor und Orchester c-Moll
Musikfest Berlin: P. Herreweghe dirigiert Cherubini und Beethoven
Der belgische Dirigent Philippe Herreweghe ist einer der wichtigsten Protagonisten der historischen Aufführungspraxis © imago images / Belga
Anfang und Ende der Französischen Revolution
105:13 Minuten
Luigi Cherubinis Requiem ist dem letzten König des Ancien Régime gewidmet, der die Revolution nicht überlebte. Nach der Revolution widmete Beethoven seine „Eroica“ dem General Bonaparte. Doch enttäuscht zog er diese Widmung nach dessen Selbstkrönung wieder zurück.
Aufzeichnung vom 05.09.2025 in der Philharmonie Berlin beim Musikfest Berlin
