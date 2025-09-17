Musikfest Berlin: P. Herreweghe dirigiert Cherubini und Beethoven

Anfang und Ende der Französischen Revolution

Der belgische Dirigent Philippe Herreweghe ist einer der wichtigsten Protagonisten der historischen Aufführungspraxis

Luigi Cherubinis Requiem ist dem letzten König des Ancien Régime gewidmet, der die Revolution nicht überlebte. Nach der Revolution widmete Beethoven seine „Eroica“ dem General Bonaparte. Doch enttäuscht zog er diese Widmung nach dessen Selbstkrönung wieder zurück.