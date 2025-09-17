Musikfest Berlin: P. Herreweghe dirigiert Cherubini und Beethoven

Anfang und Ende der Französischen Revolution

105:13 Minuten
Philippe Herreweghe blickt mit ernstem Blick in die Kamera
Der belgische Dirigent Philippe Herreweghe ist einer der wichtigsten Protagonisten der historischen Aufführungspraxis © imago images / Belga
Moderation: Mascha Drost |
Luigi Cherubinis Requiem ist dem letzten König des Ancien Régime gewidmet, der die Revolution nicht überlebte. Nach der Revolution widmete Beethoven seine „Eroica“ dem General Bonaparte. Doch enttäuscht zog er diese Widmung nach dessen Selbstkrönung wieder zurück.
Aus dem PodcastKonzert
Aufzeichnung vom 05.09.2025 in der Philharmonie Berlin beim Musikfest Berlin

Ludwig van Beethoven
Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 "Eroica"

Luigi Cherubini
Requiem für Chor und Orchester c-Moll

Collegium Vocale Gent
Orchestre des Champs-Élysées
Leitung: Philippe Herreweghe

