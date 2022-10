Gefahr eines Nuklearkrieges

Vor dem russischen Angriffskrieg sei das Thema Nuklearpolitik ein Nischenthema in der öffentlichen Debatte gewesen, sagt Lydia Wachs von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das habe sich in den letzten Monaten stark geändert. Mit Beginn des Krieges sei man in Deutschland erst einmal aufgewacht und habe nachholen müssen, dass es immer noch eine Welt mit Nuklearwaffen gibt, so der Eindruck von Wachs. Die Wissenschaftlerin plädiert dafür, nicht jede russische Meldung ungeprüft zu übernehmen. Medien sollten mehr hinterfragen und russische Informationen besser einordnen.