Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

1885 schrieb Gustav Pick das „Fiakerlied“. Wikipedia definiert den Fiaker als „zweispännige Lohnkutsche“; zur Wortherkunft meint der Duden „wohl nach einem Pariser Hotel St.-Fiacre, in dem im 17. Jahrhundert das erste Vermietungsbüro für Mietkutschen eingerichtet war.“ Der heilige Fiacrius war ein irischer Mönch, der im 7. Jahrhundert von Irland nach Frankreich kam (der Preis für seine Überfahrt ist nicht überliefert). Wir suchen: den Pianisten, der das „Fiakerlied“ gerne als Abschluss seiner Konzerte spielte. Geboren wurde er 1930 in Wien und war in der Klassik wie im Jazz gleichermaßen zuhause. Im März 1999 lancierte er seine eigene Todesmeldung, bevor er dann am 27. Januar 2000 tatsächlich verstarb.



Der zweite oder der sechste Buchstabe aus seinem Vornamen eröffnet den Buchstabenreigen.

2. Frage

1939 nahm eine Big Band das Lied „Taxi War Dance“ auf. Ob sich das auf die die Taxi Riots von 1934 bezog, oder ob es eine Anspielung auf die Taxi Dances war, bei dem Männer für zehn Cents pro Tanz eine Tanzpartnerin „mieten“ konnten, ist nicht bekannt. Gesucht wird: der Bandleader, der gemeinsam mit dem Saxophonisten Lester Young das Stück komponierte und aufnahm.



Aus dem Familiennamen dieses 1904 geborenen Pianisten und hochrangigen Adeligen des Jazz ist zielführend: der vierte Buchstabe.

3. Frage

1965 veröffentlichte Herb Alpert mit seiner Band Tijuana Brass das Album „Going Places“. Eröffnet wird es von dem Lied „Tijuana Taxi”. Und in welchem Land liegt die Stadt Tijuana?



Aus der deutschen Schreibweise seines Namens ist zielführend: der fünfte Buchstabe.

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4. Frage





Von den vier Buchstaben seines Familiennamens ist zielführend: der dritte. Musik Nummer vier ist das „Taxilied“ eines bayrischen Liedermachers und Melankomikers. In den 1970er Jahren hatte er Hits mit Liedern wie dem „Anlass-Jodler“ oder dem „Königsjodler“.

5. Frage

Mit Liedern über Taxis und Taxifahrten könnte man gleich mehrere Sendungen füllen. „Big Yellow Taxi“ ist vielleicht das internationale bekannteste Lied über eine motorisierte Mietdroschke. Erschienen es 1970 auf der LP „Ladies Of The Canyon“ einer kanadischen Singer-Songwriterin.



Der vierte und der fünfte Buchstabe aus ihrem Familiennamen bringen Sie der Lösung zwei Schritte näher.

6. Frage