Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Den Auftakt macht ein alter Bekannter. 1963 sang er in dem Film „It Happened At The World's Fair” das Schlaflied „Cotton Candy Land“. Und welcher US-amerikanische Rock’n’Roller und Beckenschwinger beschwor darin sehr sanft den Sandmann?



Bitte notieren Sie: aus seinem Vornamen den fünften oder aus seinem Familiennamen den vierten Buchstaben.

2. Frage

Musik No. zwei heißt schlicht „The Sandman“. Erschienen ist das Lied 2019 auf dem Soundtrack für eine Theaterproduktion von „All About Eve“. Gesungen wird es Gillian Anderson und Lily James, geschrieben hat es PJ Harvey. Wir suchen: die Hauptdarstellerin der Filmfassung von „All About Eve“ aus dem Jahr 1950. In den 1930ern spielte sie mehrfach an der Seite von Humphry Bogart; ein Lied über ihre Augen bescherten der Sängerin Kim Carnes 1981 einen Charterfolg. Elfmal war sie für einen Oscar nominiert, zweimal hat sie ihn gewonnen.



Aus ihrem Künstlervornamen mit fünf Buchstabe ist zielführend: der zweite oder der fünfte.

3. Frage

1954 schrieb Pat Ballard das Lied „Mister Sandman“. Noch im selben Jahr machten es die Gruppen The Chordettes und The Four Aces zum Hit, bevor Ende 1954 ein bekannter Country-Gitarrist eine Instrumentalversion einspielte. Die Gitarrenfirma Gretsch benannte ein Modell nach ihm; neben einem Grammy für sein Lebenswerk gewann er 14 weitere (womit Les Paul schonmal ausscheidet).



Aus dem Familiennamen dieses Saitenvirtuosen, den man auch „The Country Gentleman“ und „Mister Guitar“ nannte, wird gesucht: der dritte Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Die Sage bzw. das Märchen vom Sandmann heißt auf Dänisch „Ole Lukøje“. Ein Lied dieses Titels nahm 1950 die ebenfalls dänische Sängerin Raquel Rastenni auf. Wir suchen: den Mann, der 1841 ein Kunstmärchen dieses Titels verfasste.



Den gesuchten Buchstaben finden Sie im zweiten Vornamen dieses vielleicht berühmtesten aller Dänen an dritter oder in seinem Familiennamen an fünfter Position.

5. Frage

25 Jahre vor dem zu Musik No. vier gesuchten Mann veröffentlichte ETA Hoffmann seine Erzählung „Der Sandmann“. Später verarbeitete ein deutsch-französischer Komponist dieses Schauermärchen im zweiten Akt seiner Oper „Hoffmanns Erzählungen“.



Aus seinem Künstlervornamen ist zielführend: der sechste Buchstabe. Der vierte aus seinem Familiennamen geht aber auch.

6. Frage