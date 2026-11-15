Nr. 3095: Lebenswichtige Luft?!

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben.

1. Frage

Viele Komponisten des 19. Jahrhunderts waren in Unfälle mit Kutschen verwickelt. Richtig schlimm erwischte es mit einem ganz anderen Verkehrsmittel 1899 Ernest Chausson. Bei einem Landaufenthalt fuhr er mit dem Fahrrad bergab, verlor dabei vermutlich die Kontrolle über sein Zweirad und landete an einer Mauer, wo er auf der Stelle sein Leben aushauchte. In der Sendung zu hören ist das Lied „Le Charme“, die No. zwei aus seinem „Sept Mélodies“, gesungen von Sandrine Piau. Zur Musik gesucht wird: das auch im Deutschen gebräuchliche französische Wort für eine Kollision mehrerer Verkehrsbeteiligter. Den Begriff kennt man auch vom Billard oder von Peter Maffay.



Aus diesem Wort sind zielführend: der zweite, der vierte oder der neunte Buchstabe.

2. Frage

Am 26. September 1937 kam bei einem Unfall auf der Route 61 zwischen Memphis und Clarksdale die „Kaiserin des Blues“ ums Leben, als ihr Liebhaber Richard Morgan auf einen LKW auffuhr. Der Produzent John Hammond setzte damals die Legende in die Welt, dass ein Krankenhaus für Weiße der Sängerin die Aufnahme verweigert hätte und sie deshalb verstorben sei. Dem widersprach später der Arzt, der sie am Unfallort versorgte. In der Sendung zu hören ist sie mit dem Lied „Take Me For A Buggy Ride“, aufgenommen am 24. November 1933.



Gesucht wird: aus ihrem Vornamen: der fünfte oder aus ihrem Familiennamen: der dritte Buchstabe.

3. Frage

Nachdem am 16. April 1960 ein US-amerikanischer Gitarrist und Sänger seine England-Tournee beendete hatte, rammte sein Taxi auf der Fahrt zum Flughafen einen Laternenpfahl. Kollege Gene Vincent kam mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus, wo der gesuchte Musiker an seinen Kopfverletzungen verstarb. In der Sendung zu hören ist er mit „Let’s Get Together“, einer Alternativversion seines großen Hits „C’mon Everybody“.



Der fünfte Buchstabe aus seinem Familiennamen bringt Sie der Lösung einen Schritt näher.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage





Aus dem Namen dieses 1957 erfundenen Stils notieren Sie bitte: vom ersten Wort: den ersten Buchstaben. Am 17. Dezember 1966 befand sich die 32jährige Sängerin Sylvia Telles auf dem Weg in ein entspannendes Wochenende. Leider schlief ihr Freund am Steuer seines Wagens ein; den folgenden Unfall überlebte weder er noch sie. In der Sendung zu hören ist Telles mit dem Lied „Baiãozinho”, einem Duett mit Lúcio Alves. Gesucht wird: der Name des brasilianischen Musikgenres, das die beiden mitprägten.

5. Frage

Am 23. Juni 1997 kam Prince Nico Mbarga bei einem Motorradunfall ums Leben. Ironischerweise war er unterwegs, um Ersatzteile für sein Auto zu besorgen. 1976 nahm er mit seiner Gruppe Rocafil Jazz das Lied „Sweet Mother“ auf, das zur Hymne Afrikas wurde. Wir suchen: das afrikanische Land, aus dem der Sänger stammt.



Die Hauptstadt ist Abuja; aus dem Namen dieses bevölkerungsreichsten Staates des Kontinents ist zielführend: der letzte Buchstabe.

6. Frage