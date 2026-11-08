Nr. 3094: Dorf oder nicht Dorf? Das ist hier die Frage!

Gesucht wird: ein Substantiv bzw. ein Eigenname mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Zum Auftakt suchen wir den Komponisten des Stücks „La Villageoise“, zu Deutsch „Das Dorfmädchen“. Es ist der Schlusssatz seiner „Suite in E-Moll“, die wiederum der zweite Band seiner „Pièces de clavecin“ von 1724 ist. Den großen Durchbruch hatte der Komponist 1733 mit der Oper „Hippolyte et Aricie“; 1735 leitete er in Paris die Uraufführung seines Opernballetts „Les Indes galantes“.



Zielführend ist: der zweite Buchstabe aus seinem zweiten Vornamen.

2. Frage

1961 nahm eine 1934 auf Kreta geborene Sängerin das Lied „Je reviendrai dans mon village“, „Ich werde in mein Dorf zurückkehren“ auf. Im selben Jahr verhalf ihr Manos Hajidakis mit dem Lied „Weiße Rosen Aus Athen“ zum internationalen Durchbruch.



Aus ihrem Künstlervornamen ist zielführend: der zweite oder der vierte Buchstabe.

3. Frage

Zu dem zu Musik No. drei gesuchten Künstler ist mit den Worten „Soulsänger aus Belfast“ eigentlich alles Wesentliche gesagt. 1991 erschien auf seinem Album „Hymns To The Silence“ das Lied „Village Idiot“, also: der Dorftrottel.



Zielführend ist hier: aus des Sängers Familiennamen der erste Buchstabe.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Am 21. Oktober 1960 nahm ein Saxophonist den „Village Blues“ auf, wobei er zum ersten Mal mit seinen langjährigen Weggefährten Elvin Jones und McCoy Tyner im Studio stand.



Aus dem Familiennamen dieses Schwergewichts des Jazz, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, ist rätselrelevant: der dritte Buchstabe.

5. Frage

Zur Musik No. fünf suchen wir einen italienischen Cantautore. Zu seinen bekanntesten Liedern zählt „Il Pescatore“ von 1970. 1971 veröffentlichte er „Un matto – Dietro Ogni Scemo C'è Un Villaggio“, in dem es ebenfalls um eine Art „Dorftrottel“ geht – nur, dass der Dorftrottel hier a. literarisch gebildet und b. der Sänger selbst ist.



Sein Familienname besteht aus zwei Wörtern; den lösungsorientierten Buchstaben finden am Ende beider Wörter – wobei Sie evtl. vorhandene Akzente bitte einfach unter den Tisch fallen lassen.

6. Frage