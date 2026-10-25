Nr. 3092: Sind Sie stolz auf ihre Griechischkenntnisse?

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Den Auftakt macht das Lied „Eifersucht und Stolz“ aus dem Zyklus „Die schöne Müllerin“ (in der Sendung zu hören von Peter Schreier). Wir suchen: den Komponisten. Besonders stolz war er angeblich auf seine „Wanderer-Fantasie“, Op. 15.



Der dritte Buchstabe aus seinem Familiennamen eröffnet den Buchstabenreigen.

2. Frage

Ging es in Lied No. eins um Stolz im Sinne von Hochmut – immerhin eine „Todsünde“ – so geht es im zweiten um den oft als „neurotisch“ bezeichneten Stolz. Damit ist gemeint, dass man stolz auf etwas ist, zu dem es keiner eigenen Anstrengung bedurfte. Zu dem Lied mit dem so schlichten wie naheliegenden Titel „Stolz“ wird gesucht: der Name der ausführenden A capella-Gruppe (die hier von der ebenfalls aus Köln stammenden Band Brings unterstützt wird).



Er besteht aus zwei englischen Wörtern; aus dem Namen dieser Besserwisser und Schlaumeier ist lösungsorientiert: der vorletzte Buchstabe.

3. Frage

Lied No. drei schlägt in dieselbe Kerbe: 2022 erschien auf dem Album „?0??“ das Lied „Stolz?“. In ihm zieht Sänger Peter Hein eine nüchterne Bilanz dessen, worauf er bzw. man stolz sein kann. Wir suchen: den Namen dieser 1979 gegründeten Gruppe.



Zielführend ist: der achte Buchstabe.

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4. Frage

In dem Lied „Pride (In The Name Of Love)“ – in der Sendung zu hören in der Interpretation des Vitamin String Quartets – geht es um Stolz im Sinne von Würde. Die Inspiration zu dem Lied lieferte Martin Luther King jr. Gesucht wird: das Land, aus dem Songwriter Bono und seine Band U2 stammen.



Aus seinem Namen ist lösungsorientiert: der zweite Buchstabe.

5. Frage

2026 erschien auf dem Album „Ach, die Menschen“ das Lied „Stolz“. Die zu hörende Band wurde 1980 in Lütte bei Bad Belzig von vier Geschwistern gegründet.



Aus dem Namen dieser Gruppe um Sänger Norbert Leisegang ist zielführend: der dritte oder der siebte Buchstabe.

6. Frage