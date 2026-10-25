Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben
Nr. 3092: Sind Sie stolz auf ihre Griechischkenntnisse?
28:55 Minuten
In letzter Zeit war das Wort „Stolz“ wieder öfter in der öffentlichen Diskussion zu hören. Deshalb widmen wir uns in dieser Rätselausgabe diesem so komplizierten wie komplexen Gefühl.
1. Frage
Den Auftakt macht das Lied „Eifersucht und Stolz“ aus dem Zyklus „Die schöne Müllerin“ (in der Sendung zu hören von Peter Schreier). Wir suchen: den Komponisten. Besonders stolz war er angeblich auf seine „Wanderer-Fantasie“, Op. 15.
Der dritte Buchstabe aus seinem Familiennamen eröffnet den Buchstabenreigen.
Der dritte Buchstabe aus seinem Familiennamen eröffnet den Buchstabenreigen.
2. Frage
Ging es in Lied No. eins um Stolz im Sinne von Hochmut – immerhin eine „Todsünde“ – so geht es im zweiten um den oft als „neurotisch“ bezeichneten Stolz. Damit ist gemeint, dass man stolz auf etwas ist, zu dem es keiner eigenen Anstrengung bedurfte. Zu dem Lied mit dem so schlichten wie naheliegenden Titel „Stolz“ wird gesucht: der Name der ausführenden A capella-Gruppe (die hier von der ebenfalls aus Köln stammenden Band Brings unterstützt wird).
Er besteht aus zwei englischen Wörtern; aus dem Namen dieser Besserwisser und Schlaumeier ist lösungsorientiert: der vorletzte Buchstabe.
Er besteht aus zwei englischen Wörtern; aus dem Namen dieser Besserwisser und Schlaumeier ist lösungsorientiert: der vorletzte Buchstabe.
3. Frage
Lied No. drei schlägt in dieselbe Kerbe: 2022 erschien auf dem Album „?0??“ das Lied „Stolz?“. In ihm zieht Sänger Peter Hein eine nüchterne Bilanz dessen, worauf er bzw. man stolz sein kann. Wir suchen: den Namen dieser 1979 gegründeten Gruppe.
Zielführend ist: der achte Buchstabe.
Zielführend ist: der achte Buchstabe.
Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608
4. Frage
In dem Lied „Pride (In The Name Of Love)“ – in der Sendung zu hören in der Interpretation des Vitamin String Quartets – geht es um Stolz im Sinne von Würde. Die Inspiration zu dem Lied lieferte Martin Luther King jr. Gesucht wird: das Land, aus dem Songwriter Bono und seine Band U2 stammen.
Aus seinem Namen ist lösungsorientiert: der zweite Buchstabe.
Aus seinem Namen ist lösungsorientiert: der zweite Buchstabe.
5. Frage
2026 erschien auf dem Album „Ach, die Menschen“ das Lied „Stolz“. Die zu hörende Band wurde 1980 in Lütte bei Bad Belzig von vier Geschwistern gegründet.
Aus dem Namen dieser Gruppe um Sänger Norbert Leisegang ist zielführend: der dritte oder der siebte Buchstabe.
Aus dem Namen dieser Gruppe um Sänger Norbert Leisegang ist zielführend: der dritte oder der siebte Buchstabe.
6. Frage
Den Stolz einfach mal herunterzuschlucken, damit er einem nicht im Weg steht – dazu ermahnt auch das Lied „Swallow My Pride“. 1977 erschien es auf dem Album „Leave Home“ einer aus New York stammenden Punkband.
Der finale Buchstabe ihrem Namen ist der letzte des diesmal gesuchten Ratebegriffs.
Der finale Buchstabe ihrem Namen ist der letzte des diesmal gesuchten Ratebegriffs.