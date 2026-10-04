Nr. 3089: Bitte recht winklig!

Gesucht wird: ein Substantiv mit sieben Buchstaben

1. Frage

Auf der blauen und der roten Mauritius ist dieselbe Person abgebildet, die auch die One Penny Black ziert, ihres Zeichens die erste Briefmarke der Welt (1840 im Vereinigten Königreich eingeführt). In der Sendung zu hören ist Peter Blegvad mit einem Lied bzw. einer Geschichte über diese Marke.



Gesucht wird: der erste Buchstabe aus dem Namen der auf ihr abgebildeten Person.

2. Frage

Musik No. zwei ist die Vertonung des Gedichtes „Der Briefmark“ von 1927 (gesungen vom Kinderchor der Leipziger Oper). Der Dichter erhielt 1933 Auftrittsverbot; bei seiner Beerdigung am 20. November 1934 in Berlin spielte man sein Lieblingslied „La Paloma“. Geboren wurde er 1883 als Hans Gustav Bötticher.



Den lösungsrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Künstlervornamen an sechster und in seinem maritimen Künstlernachnamen an zweiter Position.

3. Frage

Auch Musik No. drei ist eine Gedichtvertonung – nämlich des Poems Gedicht „Timbre-poste”, zu Deutsch „Briefmarke“ – und auch hier suchen wir den Dichter. Er verfasste das Libretto zu Igor Strawinskys 1927 uraufgeführter Oper „Oedipus Rex“; 1950 machte Jean-Pierre Melville aus seinem Roman „Les Enfants Terribles“ den gleichnamigen Film; im selben Jahr erschien auch sein eigener Film „Orpheus“, in dem u.a. Juliette Greco mitwirkte.



Den rätselrelevanten Buchstaben finden Sie in seinem Vornamen an zweiter und in seinem Familiennamen an fünfter Position.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Musik No. vier stammt aus dem Jahr 1963 und trägt den Titel „Sotto Il francobollo“, also: „Unter der Briefmarke“. Seine italienische Sängerin wurde hierzulande mit Liedern wie „Arrividerci Hans“ und „Wenn ich ein Junge wär‘“ bekannt. 1967 spielte sie an der Seite von Terrence Hill in dem Film „La feldmarescialla“ eine Kellnerin, die als Adolf Hitler verkleidet Wehrmachtssoldaten aufs Kreuz legt.



Gefunden und notiert werden sollen zwei Buchstaben: der erste aus ihrem Vornamen und der letzte aus ihrem Familiennamen.

5. Frage

1951 sang Calvin Boze „I’m Gonna Steam Off The Stamp“ – hier war dem Sänger die ehemalige Geliebte nicht mal mehr das Porto wert. Zur Musik gesucht wird: der offizielle (sprich: der beamtendeutsche) Name für die Briefmarke.



Von den 15 Buchstaben dieses Wortes ist zielführend: der zwölfte.

6. Frage