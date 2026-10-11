Nr. 3090: Schwarz oder weiß – was denken Sie?

Gesucht wird: ein Substantiv mit sechs Buchstaben und zwei Silben

1. Frage

Den Auftakt macht das vermutlich bekannteste Lied über das schwarze Gold: „Sixteen Tons“. 1946 schrieb es Merle Travis für das Album „Folk Songs Of The Hills“ (das noch als „Album“ im Wortsinn, also als Heft mit vier Schellackplatten erschien). Travis verarbeitete in diesen Liedern seine Herkunft aus Muhlenberg County, wo viele seiner Familienmitglieder in den Kohlemienen arbeiteten. Wir suchen: den US-Bundesstaat, aus dem Merle Travis stammt. Sein Spitzname „The Bluegrass State“ leitet sich von dem dort verbreiteten Wiesen-Rispengras ab; seine Hauptstadt heißt Frankfort.



Acht Buchstaben hat der Name dieses Staates; zielführend ist: der erste oder der vorletzte.

2. Frage

Musik No. zwei ist das Volkslied „Kein Feuer, keine Kohle“, gesungen von Hermann Prey. Gesucht wird: Die Stimmlage des Sängers.



Aus diesem Wort mit sieben Buchstaben ist zielführend: der dritte.

3. Frage

Das zweitberühmteste Lied über Kohle dürfte „Working In The Coalmine“ aus dem Jahr 1966 sein. Im Gegensatz zu Merle Travis wusste Komponist Allen Toussaint so gut wie nichts über den Kohlebergbau. Der Sänger des Liedes hatte bereits 1961 mit „Ya Ya“ einen großen Hit.



Gefunden werden soll: der zweite oder der dritte Buchstabe aus seinem bekannten Vornamen oder der fünfte aus seinem Familiennamen.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

Ob der Sänger Nappy Brown sich 1961 für sein Lied „Coal Miner“ von Merle Travis inspirieren ließ oder seinerseits Allen Toussaint inspirierte – beides ist denkbar. Die zugehörige Frage zielt auf die Bezeichnung für eine Gegend, in der Kohlebergbau betrieben wird – und zwar egal, ob braun oder schwarz.



Aus diesem Wort mit sechs Buchstaben ist zielführend: der vierte.

5. Frage

1974 nahm der Rundfunk-Kinderchor Leipzig das Lied „Kohle ist schwarz“ auf. Zur Musik gesucht wird: der bekannteste Bergmann der DDR. Am 13. Oktober 1948 baute er das knapp Vierfache des normalen Solls an Steinkohle ab und wurde so zum kalkulierten Namensgeber einer Bewegung.



Aus seinem allzu deutschen (bzw. österreichischen) Vornamen soll gefunden und aufgeschrieben werden: der zweite Buchstabe.

6. Frage