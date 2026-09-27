Nr. 3088: Ist das ein Elend?

Gesucht wird: ein Substantiv mit drei Silben und sechs Buchstaben

1. Frage

Zu Beginn lassen wir es so richtig knallen – eben so, wie man sich früher den Weltuntergang vorstellte: mit Pauken und Trompeten – und zwar mit dem „Dies Irae“, dem „Tag des Zorns“ von Giuseppe Verdi. Dieses Musikstück ist Teil seiner Vertonung der römisch-katholischen Totenmesse. Und wie nennt man diese liturgische Form, die auch von Komponisten wie Mozart, Liszt oder Berlioz vertont wurde?



Lösungsorientiert ist: der letzte Buchstabe aus ihrem Namen.

2. Frage

„Contigo al fin del mundo” ist spanisch und bedeutet „Mit Dir bis ans Ende der Welt“. Wir gehen hier mal davon aus, dass diese Aussage zeitlich gemeint ist – sollte sie räumlich gemeint sein, dann geht man halt bis zum Rand der Scheibe und fällt runter, dann ist die Welt bzw. das Leben auch zu Ende. Ein Lied dieses Titels nahm 2017 die Gruppe „El Capitán Elefante“ auf. Die stammt aus der größten Stadt des Baskenlandes.



Aus ihrem Namen soll gefunden werden: der zweite Buchstabe.

3. Frage

2002 erschien das Album „American IV: The Man Comes Around“. Es war das 67. und letzte Studioalbum einer Country-Legende. Das titelgebende Lied zitiert ausführlich aus der Weltende-Vorstellung des letzten Buches der Bibel, der Offenbarung des Johannes.



Wir suchen: den Sänger und aus seinem sehr amerikanischen Familiennamen: den vorletzten Buchstaben.

Wenn Sie mitmachen möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an sonntagsraetsel@deutschlandfunkkultur.de oder per Post an Deutschlandfunk Kultur – Sonntagsrätsel – Postfach 10819 Berlin, oder senden Sie uns ein Fax an die Nummer: 030 – 8503 29 5608

4. Frage

1826 erschien der apokalyptische Roman „The Last Man“. Wir suchen: die Autorin. Acht Jahre zuvor hatte sie bereits den nicht minder düsteren Roman „Frankenstein“ vorgelegt.



Der dritte oder der sechste von den insgesamt sieben Buchstaben ihres Familiennamens bringt Sie der Lösung einen Schritt näher. (Musikalisch illustriert wird die Frage von Peter Blegvad mit seinem Lied „The Last Man“.)

5. Frage

1981 befand sich das durch die atomare Aufrüstung befeuerte No Future-Gefühl in Westdeutschland auf einem Höhepunkt. Das führte u.a. zum Krefelder Apell und der Demonstration im Bonner Hofgarten. Im selben Jahr skizzierte ein 1946 im westfälischen Gronau geborener Sänger in dem Lied „Grande Finale“ den drohenden nuklearen Weltuntergang – und er stellte die berechtigte Frage „Wozu sind Kriege da?“



Aus seinem Familiennamen wird gesucht: der vorletzte Buchstabe.

6. Frage