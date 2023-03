Nostalgie - eine Wunderwaffe

Die Columbiahalle in Berlin ist voll. Sehr voll. Es ist 2007. Gleich werden die Beastie Boys auf die Bühne kommen. Ich habe nur durch Glück ein Ticket ergattert. Aufgeregte Spannung in der Luft.

Die New Yorker Hip-Hopper haben gerade „The Mix-up“ herausgebracht. Ein rein instrumentales Album. Und so ist der Abend angekündigt: als „stilles“ Konzert. Verrückt, wie soll das gehen bei dieser Band?

Dann kommen Adam „MCA“ Yauch, Adam „Ad-Rock“ Horovitz und Michael „Mike D“ Diamond auf die Bühne, im Blues-Brothers-Style mit Sonnenbrille, Hut und Anzug, stilsicher wie je – und spielen: „(You Gotta) Fight for Your Right (to Party!)“. Der Saal tobt … und tobt weiter und weiter zu all den alten Hits, die noch folgen werden an diesem Abend.