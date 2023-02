Nostalgie

Über ein ambivalentes Gefühl (Feature)

29:39 Minuten Nostalgie pur: So sahen Telefone in den 70er-Jahren aus – quietschorange, nebst Häkeldeckchen von Oma. Retro-Fans suchen heute die Flohmärkte danach ab. © picture alliance / Shotshop / Birgit Reitz-Hofmann

Von Christine Westerhaus · 09. Februar 2023, 19:30 Uhr

Nostalgie liegt seit einigen Jahren voll im Trend. Das lässt sich etwa an der Vorliebe für Retro in jeder Lebenslage ablesen. Studien belegen: Erinnerungen an früher wecken positive Gefühle. Dabei wissen wir natürlich: Damals war nicht alles besser.