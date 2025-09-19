Musikfest Berlin: Kirill Petrenko dirigert Berliner Philharmoniker

In der Pflege des Kernrepertoires sieht Kirill Petrenko seine vornehmste Aufgabe als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. In einer intensiven Auseinandersetzung mit der Tradition des Orchesters und der Arbeit seiner Vorgänger Rattle, Abbado, Karajan und Furtwängler sucht Petrenko nach einem zeitgemäßen Weg, die kanonischen Werke der sinfonischen Musik zu erarbeiten.

Nach einem Weg, der der Tradition der Berliner Philharmoniker gerecht wird, ohne darin zu erstarren. Nach einem Weg, der der Individualität der Musiker gerecht wird, ohne den Anspruch des philharmonischen Kollektivs aufzugeben.

Repertoire hochhalten

An diesem Abend im Rahmen des Musikfestes Berlin wird man Petrenko und die Philharmoniker mit einem ikonischen Werk der Orchestermusik erleben können, mit der 1. Sinfonie von Johannes Brahms. Und man wird im Pausengespräch hören können, wie akribisch sich Petrenko mit den Themen auseinandersetzt, die seine Arbeit in Berlin prägen.

Allerdings ist Petrenko kein Dirigent, der sich mit einem Repertoire nur im sinfonischen Mainstream zufriedengeben würde. Seine Neugier gilt vergessenen und unterschätzten Werken ebenso wie zeitgenössischer Musik.

Werke voller Erinnerungen und Bezüge

Beispielhaft dafür steht der französische Komponist Pascal Dusapin, Jahrgang 1955. Sein Werk „Exeo“ ist eine Gedenkmusik für seinen verstorbenen Lehrer Iannis Xenakis. Auch das Oboenkonzert von Bernd Alois Zimmermann setzt sich mit einer musikalischen Vaterfigur auseinander, mit Igor Strawinsky. Eine Situation, die auch Johannes Brahms kannte, als er seine 1. Sinfonie angesichts des monumentalen Vorbilds Beethoven komponierte.

Live aus der Philharmonie Berlin