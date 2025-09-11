Musikfest Berlin: RIAS Kammerchor Berlin mit Pärt und Palestrina

Pärt selbst arbeitet gern mit den Interpreten seiner Musik. Immer wenn es ihm möglich war, hat er an Proben seiner Werke teilgenommen. Er hat kommentiert, was wir gemacht haben, und hat Empfehlungen gegeben. Er hat immer sensibel auf das reagiert, was wir ihm angeboten haben. Das war immer Teil des kreativen Prozesses, der für ihn niemals mit dem Zeichnen des Doppelstrichs am Ende eines Stücks erledigt ist. Es geht für ihn immer weiter.