Kai Michel, Harald Meller: "Das Rätsel der Schamanin"

Es sei ein "ganz besonderer Fund aus einer ganz besonderen Zeit“, schreiben sie in ihrem Vorwort. „Die Schamanin von Bad Dürrenberg ist eine der letzten Zeuginnen des ursprünglichen Lebens der Jäger und Sammler in Europa", sagt Kai Michel.

Das ist deshalb so wichtig, weil wir alle, also unsere Vorfahren, Jahrhunderttausende als Jäger und Sammler gelebt haben.

Sie sei eine Zeugin dieser Zeit, die uns alle in der Psychologie geprägt habe, so Michel. Zudem sei es „das absolut reichste Grab seiner Zeit in Europa“.