Hans Werner Henze
Der Komponist Hans Werner Henze (1926 - 2012) brachte immer wieder politische Stoffe auf die Bühne und vertonte Texte seiner langjährigen Vertrauten Ingeborg Bachmann © imago / Michel Neumeister
Komponist zwischen sozialer Utopie und Klangmagie
159:56 Minuten
Hans Werner Henze verband musikalische mit gesellschaftlichen Utopien. Als streitbarer Künstler geriet er in die Wirren der Politik. Zugleich initiierte er pädagogische Projekte - getrieben von dem Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.