Hans Werner Henze

Komponist zwischen sozialer Utopie und Klangmagie

159:56 Minuten Der Komponist Hans Werner Henze (1926 - 2012) brachte immer wieder politische Stoffe auf die Bühne und vertonte Texte seiner langjährigen Vertrauten Ingeborg Bachmann © imago / Michel Neumeister

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Hans Werner Henze verband musikalische mit gesellschaftlichen Utopien. Als streitbarer Künstler geriet er in die Wirren der Politik. Zugleich initiierte er pädagogische Projekte - getrieben von dem Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.