Luigi Nonos spätes Hauptwerk „Prometeo“

Die Notwendigkeit des Hörens an sich

54:47 Minuten Zum 100. Geburtstag kehrte Luigi Nonos "Prometeo" in die Kirche von San Lorenzo in Venedig zurück © Florian Neuner

An der Entstehung der „Tragödie des Hörens” lässt sich ablesen, wie Nono in seiner letzten Schaffensphase an einer nach innen gerichteten Ästhetik feilte, der er gleichwohl subversive Kraft zutraute. Zwischen der politisch engagierten Musik seiner Frühzeit und dieser Poetik der Stille sah er keinen Widerspruch, sondern das Resultat einer Entwicklung.