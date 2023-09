Natur und Geschichte bei John Cage

Künstliche Ruinen

54:40 Minuten Der Ruinenberg hinter dem Schloss Sanssouci in Potsdam zeigt eine antikisierte Ruinen-Staffage, die um 1750 unter Friedrich II. angelegt wurde. © Carolin Naujocks

Von Martin Erdmann · 26. September 2023, 00:05 Uhr

In der Musik von John Cage spielte das Thema Natur eine große Rolle. Gleichzeitig beschäftigte er sich mit Geschichte, mit musikalischer Tradition. Was passiert, wenn die Kategorien Natur und Geschichte in Musik aufeinandertreffen? Die Ergebnisse ähneln bisweilen künstlichen Ruinen.