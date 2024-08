„Nie räumst du dein Auto auf!“, ätzt die Partnerin. „Na dann nehm‘ halt den Bus“, lautet die spitze Replik. Szenen einer Ehe, deren Streitmuster sich aufs ganze Leben übertragen lassen. Ähnlich unqualifiziert beharken sich Robert Habeck und Christian Lindner in der Bundesregierung. Und der Superindustrielle Elon Musk streitet sowieso mit jedem, der ihm in die Quere kommt.

„Ich bin gerne der Einzige, der redet - das erspart Zeit und verhindert Streitereien“, schrieb Oscar Wilde in einem seiner Bücher. Wer so verfährt, der macht im Umgang mit anderen schon einen grundlegenden Fehler. Sozialpsychologen haben herausgefunden, dass schon im Zuhören der Schlüssel für die Lösung eines Streits liegen kann. Wird einem Streitpartner sehr aufmerksam zugehört, zieht er sich nicht so sehr auf seine Vorurteile und Positionen zurück. Die Fronten sind weniger verhärtet.