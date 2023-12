Fragen wir also mal nach, wie Weihnachten so läuft. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sagte jede(r) vierte Befragte, dass über Weihnachten in der Familie immer oder gelegentlich gestritten wird . Hinzu kommen möglicherweise noch viele, die streiten, das aber nicht zugeben wollen - auch nicht in einer anonymen Umfrage.