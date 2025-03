Während der Coronakrise standen sich „Team Sicherheit“ und „Team Freiheit“ fast unversöhnlich gegenüber. Freundschaften zerbrachen. Später polarisierte der Krieg in der Ukraine und in Nahost. In Deutschland folgte der harte Schlagabtausch im Wahlkampf und die Migrationsdebatte.

Vor allen in politischen Krisenzeiten geht es in Gesprächen und Debatten heiß her. Es wird polarisiert, reduziert und pauschalisiert. So sehr, dass aus politischen Gegnern Feinde werden - am Ende steht man sich sprachlos gegenüber. Weder ein Austausch noch ein Kompromiss scheinen möglich.