Seit dem terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober werden die "Postcolonial Studies" als Mitverursacher eines ansteigenden Antisemitismus diskreditiert. Postkoloniale Studien, so der Vorwurf, seien im Ansatz zu wenig trennscharf und zu reduktiv. Jüdische Personen würden als weiß und Israelis grundsätzlich als koloniale Besatzer wahrgenommen.

Dies wiederum erlaube, Gewalt gegen jüdische Menschen zu legitimieren. Rechtskonservative Forderungen auf Grundlage dieser Argumentation haben jüngst – vor allem in den USA und Deutschland – zu Preisaussetzungen, Rücktritten und Absagen in Kunst und Wissenschaft, insbesondere von nicht-weißen Menschen, geführt.

In Deutschland dient die Debatte um postkoloniale Studien rechten Gruppen vor allem als Vorwand, populistische Meinungsmache gegen Minderheiten zu betreiben.

Die Abwertung des Postkolonialismus als Ganzes richtet sich gegen die Aufarbeitung der eigenen kolonialen und rassistischen Gewaltgeschichte und steht der Entwicklung von Strategien gegen rechtsextreme und menschenfeindliche Tendenzen in der Gesellschaft im Weg.

Kritik an Denkrichtung

Unabhängig von phänotypischen Merkmalen werden jüdische Menschen nach postkolonialem Ansatz übrigens nicht grundsätzlich als weiß gelesen, denn historisch gesehen galten sie eben nicht als weiß, sondern als jüdisch. Außerdem gibt es auch jüdische BIPoC, also Schwarze und Indigene Menschen sowie People of Color, die nicht nur von Antisemitismus, sondern auch von Rassismus betroffen sind.

So ist die Besonderheit des Antisemitismus, dass jüdische Menschen gleichzeitig als minderwertig und als mächtige Weltelite begriffen werden. Diese Zuschreibung von Übermacht und Kontrolle ermöglicht dann die Umdeutung jüdischer Opfer als Täter. Postkolonialismus ist unter anderem an der Beschreibung und Überwindung solcher menschenfeindlicher Bilder, die aus Kolonialstrukturen und der Rassenlehre des 19. Jahrhunderts hervorgegangen sind, interessiert. Dies schließt folglich eine kritische Auseinandersetzung mit Antisemitismus mit ein.

Natürlich findet eine solche Auseinandersetzung je nach Schwerpunkt nicht in allen postkolonialen Diskursen Raum. Und Postkolonialismus kann, wie jede wissenschaftliche Theorie, für weniger lautere Ziele instrumentalisiert werden. Doch so, wie die Diskussion momentan verläuft, scheinen rechte Akteure durchaus erfolgreich in ihrem Vorhaben, den Diskurs aus postkolonialer Perspektive zu unterbinden. Jetzt schon lehnen wissenschaftliche Journals Publikationen zu diesem Thema rückwirkend ab.