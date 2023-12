Am Montag wurde ihr der Peter-Weiss-Preis der Stadt Bochum zugesprochen. Daraufhin gibt es einen, ja, reißerischen Artikel auf dem Blog „Ruhrbarone“. Er erhebt den Vorwurf, Dodua Otoo habe Sympathien mit eben diesem BDS. Sie habe auf der Seite artists for palestine.uk einen Aufruf zum Boykott unterschrieben. Der Stadtrat von Bochum beeilt sich daraufhin, eine Stellungnahme zu verfassen, in der versichert wird, dass man in den Texten von Otoo keinerlei Hinweise auf Antisemitismus gefunden hätte. Man wolle nun aber doch prüfen, ob die erhobenen Vorwürfe zuträfen. Wenn ja, wolle man sich dafür einsetzen, dass der Preis, der ausgerechnet nach einem jüdischen Autor benannt ist, nicht an Otoo vergeben wird. Diese Informationen laufen über die Agenturen. Überall wird berichtet – die "FAZ" titelt sogar: „Bochum stoppt Vergabe des Peter-Weiss-Preises“ – soweit war es ja noch gar nicht. Und all das, ohne die Autorin selbst dazu gehört zu haben. Die weilt gerade in Australien.