Hoffnung trotz Krise

"Es gibt so viele Lösungen"

12:47 Minuten Mit Zynismus schützen wir uns vor Enttäuschungen: "Insofern ist der Akt der Hoffnung immer auch ein mutiger Schritt", sagt der Klimajournalist Julien Gupta © imago / fStop Images / Malte Mueller

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Angesichts drohender Kipppunkte muss man das Prinzip Hoffnung neu denken, findet Julien Gupta. Viele Leute wollen wissen, welche Lösungen es in welchen Bereichen gibt, so der Autor und Klimajournalist. "Und diese Lösungen sind günstig und praktisch."