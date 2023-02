Hoffnung im Klimaschutz

Heute beginnt die Berlinale. Ein Projekt, an dem ich als wissenschaftliche Beraterin mitwirken durfte, ist auch dabei: die internationale Verfilmung des Bestsellers „Der Schwarm“ von Frank Schätzing. 2004 erschienen. Seine Idee damals, heute genauso fresh: unzählige reale Beobachtungen aus aktueller Meeresforschung zu einem dichten Plot verweben, die Kräfte hinter den Ereignissen einer fiktiven Meeresgewalt zuordnen.

Das Buch galt lange als unverfilmbar. Nun die Weltpremiere als Fernsehserie. Vom Sofa aus können wir in den Ozean eintauchen, Walen und Würmern ins Auge schauen, mitfiebern mit mutigen Meeresforscherinnen, die die Welt retten wollen.

Als Polarforscherin muss man dieser Tage starke Nerven haben. Neue Niedrigrekorde in der Arktis und Antarktis: So wenig Eis für Pinguine, Krill, Eisbären, Wale und stabiles Wetter gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Das wird aus vielen Gründen zur Bedrohung für uns.