Soziologe: Die Klimakrise ist noch aufzuhalten

11:03 Minuten

Das Klima retten sollte der grüne Kapitalismus. Doch CO₂-Preis und Marktmechanismen liefern ernüchternde Ergebnisse, analysiert der Soziologe Sighard Neckel. Hoffnung biete ein Konzept, das allen Bürgern Energie und Behausung klimaneutral ermöglicht.