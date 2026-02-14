Gesellschaft

Soziologe: Die Klimakrise ist noch aufzuhalten

11:03 Minuten
Eine kleine Ölförderpumpe steht auf einem Feld, dahinter steht eine Windturbine, am Horizont viele weitere.
Die Anreize zu einer veränderten Energiegewinnung für den Klimakrise sind für den Soziologen Sighard Neckel gescheitert, neue Ansätze zeigt er im Buch "Katastrophenzeit". © picture alliance / imageBROKER / Jim West
Weyh, Florian Felix |
Das Klima retten sollte der grüne Kapitalismus. Doch CO₂-Preis und Marktmechanismen liefern ernüchternde Ergebnisse, analysiert der Soziologe Sighard Neckel. Hoffnung biete ein Konzept, das allen Bürgern Energie und Behausung klimaneutral ermöglicht.
