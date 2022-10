Proteste im Iran

Um die aktuell Protestierenden im Iran zu unterstützen, hat Ahadi eine Petition gestartet. In dem offenen Brief an Außenministerin Annalena Baerbock fordert er mehr Unterstützung für die iranische Zivilgesellschaft und schärfere Sanktionen gegen die Funktionäre des Regimes ein. Zahlreiche Schauspieler, Autoren, Verleger und viele weitere haben bereits unterzeichnet.