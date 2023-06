Für gewöhnlich sehen die knapp drei Millionen TikTok-Follower von Dani Klieber, wie sich die Abiturientin auf ihre Prüfungen vorbereitet, Outfits anprobiert, Freunde trifft. Plötzlich dazwischen stehen Videos, in denen sie traurig im Bett liegt, über ihrem Kopf der Schriftzug: „Wie kann es sein, dass ich am Tag der glücklichste Mensch der Welt bin, und sobald es Nacht wird, mich allein fühl?“

Die sozialen Netzwerke sind voller solcher Bilder, Texte und Videos, mit denen Influencer eben nicht nur zeigen, wie toll ihr Leben ist, sondern auch, wie schlecht es ihnen manchmal geht. All das lässt sich ökonomisch erklären: Influencer bauen sich ihre Communitys auf, indem sie als Menschen nahbar wirken. Ihre Währung ist nicht Bewunderung, sondern Authentizität, ein Konzept, das maßgeblich auf das Zeitalter der Empfindsamkeit im 18. Jahrhundert zurückgeht.

Menschen folgen Influencern, weil sie den Eindruck haben, dort echten Menschen mit Stärken und Schwächen zuzusehen, mit echten Gefühlen in einem echten Alltag. Auf den ersten Blick mag es befremdlich wirken, wie offen hier vor einem Millionenpublikum Momente intimster Verletzlichkeit inszeniert werden. Wie jedoch die Soziologin Eva Illouz in zahlreichen Studien gezeigt hat, sind im Kapitalismus Gefühle selbst zu Waren geworden. Die Tränen der Influencer können als Beispiel dafür gesehen werden.

Vielleicht ist diese Sichtweise aber auch zu einseitig. Betrachtet man die virtuelle Inszenierung von Verletzlichkeit aus der Perspektive Gotthold Ephraim Lessings, eines Autors der Empfindsamkeit, so hat sie auch positive Effekte. Wie viele Denker seiner Zeit verband Lessing Mitleid und Moral eng miteinander: Die Zuschauenden sollten im Theater Mitleid mit den Figuren auf der Bühne entwickeln, sie sollten erkennen, wie ähnlich sie den leidenden Figuren sind, und so zu moralisch besseren Menschen werden.

Entsprechend forderte Lessing, Figuren im Theater müssten „gemischte Charaktere“ sein, also Figuren mit Stärken und Schwächen, eben keine idealen Helden, denn nur fehlbaren Figuren kann man sich nahe fühlen und also Mitgefühl empfinden. Vielleicht sind Influencer in ihrer vermeintlich authentischen Inszenierung genau solche gemischten Charaktere, die es ihren Communitys ermöglichen, mit ihnen zu fühlen.