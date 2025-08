Wolfram Weimer lehnt den Roth-Ansatz ab: „Das werde ich ändern.“ Das Erinnerungskonzept der alten Regierung sei gescheitert, „weil man da Kolonialismus und das andere Gedenken in eins geschrieben hat“. Es gehöre zur „Integrität unserer Republik, dass der Holocaust in seiner Singularität gesehen wird“, und dass „man nicht sagt, es gab den Holocaust, aber es gab ja auch koloniale Verbrechen.“

Für den Herbst kündigt Weimer ein eigenes Konzept an. Damit will er „zurückkehren zur vollkommen klaren Haltung, was unsere Erinnerungskultur anbetrifft". Ihm gehe es „erst einmal darum, dass wir die Dinge nicht verwischen, dass wir keine Relativitäten schaffen, dass wir etwas nicht verharmlosen, was war".