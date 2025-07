Hochsensibilität (oft abgekürzt mit: HSP) ist ein relativ junges Forschungsgebiet. Erst in den 1990er-Jahren begannen Psychologen mit ersten Studien. 1997 begründete das US-Forscherpaar Elaine und Arthur Aron mit der Studie „Sensory-Processing Sensitivity and Its Relation to Introversion and Emotionality“ das Konzept der Hochsensibilität.