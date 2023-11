Im US-Bundesstaat New York wird die in Deutschland geborene Psychologin und Sexualtherapeutin Ruth Westheimer die erste Anti-Einsamkeits-Botschafterin, um der wachsenden „Einsamkeitsepidemie“ entgegenzuwirken. Großbritannien gründete schon 2018 als erstes Land der Welt ein Ministerium gegen Einsamkeit.

Und aus Japan kommt der Begriff „Hikikomori“, der den sozialen Rückzug in die Einsamkeit beschreibt. Weltweit vereinsamen Menschen. Auch in Deutschland gibt es viele Betroffene, die kaum oder gar keine sozialen Kontakte haben und darunter leiden. Die gute Nachricht: Oft kann vereinsamten Personen geholfen werden.

So fühlen sich laut Deutschland-Barometer Depression 2023 25 Prozent der Bundesbürger sehr einsam – unabhängig von der Zahl der tatsächlichen Sozialkontakte. Bei Menschen mit einer Depression ist die Zahl sogar mehr als doppelt so hoch, 53 Prozent von ihnen geben an, ein Gefühl großer Einsamkeit zu haben.

Interessant an der Studie: Obwohl eine Mehrheit (40 Prozent) der älteren Menschen (60 bis 69 Jahre) weniger Sozialkontakte an einem Wochentag hat als jüngere Personen (22 Prozent, 18 bis 59 Jahre), fühlen sich Ältere seltener sehr einsam (21 Prozent versus 26 Prozent) als junge Menschen, die mehr regelmäßige soziale Kontakte haben. Gründe dafür sieht die Psychologin und Einsamkeitsforscherin Susanne Bücker von der Universität Witten/Herdecke unter anderem in der Identitätssuche und weniger zwischenmenschlichen Kontakten von jungen Menschen.

Begünstigt wird eine Entwicklung in die Vereinsamung zudem von „Einsamkeitsrisiken“, so Psychologin Susanne Bücker. Aus der Forschung sind vielfältige Ursachen für eine Vereinsamung bekannt. Das können Lebensumbrüche, Todesfälle und Trennungen, aber auch ein Umzug in eine neue Stadt oder die Geburt des ersten Kindes sein. Die eigene Rolle in den sozialen Gefügen ändere sich dadurch. Auch Ausgrenzungserfahrungen durch Diskriminierung oder Mobbing könnten Auslöser für Einsamkeitsgefühle sein.