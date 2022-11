Digitale Gewalt

Es ist der 1. Juni 2019, als Walter Lübcke vor seinem Wohnhaus erschossen wird. Der Täter: der Rechtsextremist Stephan Ernst, der mit anderen jahrelang gegen Lübcke vor allem im Internet hetzte. Der Grund war Lübckes Einsatz für die Aufnahme von syrischen Geflüchteten in Kassel.

In Deutschland steht dieser Fall exemplarisch dafür, wie aus Worten Taten werden, wie digitaler Hass zu einer realen Lebensgefahr wird. Das Bundesjustizministerium setzte daraufhin Reformen um. So wurde etwa im Strafrecht das Wort „Schrift“ durch „Inhalt“ ersetzt. Dadurch werden alle digitalen Äußerungen miteinbezogen, auch Posts oder Likes.

Doch trotz der Sensibilisierung und der Strafrechtsreformen in Sachen Hasskriminalität im Internet scheinen Polizeidienststellen in Deutschland Schwierigkeiten zu haben, die angezeigten Straftaten aufzuklären. Darauf machten im Mai der Satiriker Jan Böhmermann und die Redaktion der Sendung ZDF Magazin Royale aufmerksam.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Deutschlandradio hat darauf keinen Einfluss. Näheres dazu lesen Sie in unserer Datenschutzerklärung . Sie können die Anzeige jederzeit wieder deaktivieren.

Sie wollten herausfinden, wie gut die Strafverfolgung im Internet in Deutschland funktioniert. „Deshalb haben wir mit Polizei und Staatsanwaltschaften aus allen 16 Bundesländern ein kleines Experiment gestartet“, erklärt Jan Böhmermann. „Mit einem geheimen bundesweiten Polizeiwettbewerb. Es war sehr aufwendig, ist ein kleines bisschen frech gewesen. Aber was dabei rausgekommen ist, ich sage mal so: sehr interessant.“