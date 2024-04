"Globaler Süden": Ein problematischer Begriff

Es ist wohl kaum wiedergutzumachen. Die Erinnerung daran, was Europäer und Nordamerikaner im kolonialen Zeitalter angerichtet haben, sitzt so tief, dass eine politische Koalition gegen den akuten Imperialismus Russlands und Chinas nicht gelingt. Ebenso wenig ein gemeinsamer Widerstand gegen die korrupten Staatsklassen, die sich aus früheren Befreiungsbewegungen entwickelt haben und die heute Freiheit und Gleichheit mit Füßen treten.

Die unseligen US-Interventionen nach 1945, der arrogante Neokolonialismus Frankreichs in Afrika, das Gebaren westlicher Firmen und Agenturen, die Vergeudung der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit beherrschen das Bild vom Westen und denunzieren seine Versprechen als große Lüge.

Dagegen steht nun ziemlich geschlossen die Front des „Global South“, des "Globalen Südens". Ein guter Teil der so bezeichneten Länder, das zeigt jede Weltkarte, liegt zwar nördlich des Äquators. Aber der Begriff ist nicht geografisch gemeint, sondern geopolitisch. Die Weltbank benutzte ihn ursprünglich als Sammelbegriff für immer schon höchst unterschiedliche Schwellen- und Entwicklungsländer.

Zwar haben einige von ihnen Putins „Spezialaktion“ in der UN-Vollversammlung verurteilt, aber die Geschäfte und der diplomatische Verkehr mit Moskau gehen weiter. Die „Blockfreien“, die sich 1955 auf einer Konferenz im indonesischen Bandung gegen die Blockbildung in West und Ost zusammenschlossen, sind keine Kumpane Putins, und sie wollen auch nicht indirekt Kriegspartei werden, indem sie Sanktionen oder Waffenlieferungen unterstützen.

Sie wollen sich heraushalten und den Krieg möglichst rasch enden sehen, weil seine Fortsetzung ihren Interessen entgegenläuft: an sicheren und bezahlbaren Lebensmitteln, an Investitionen und Ausgleichszahlungen im Klimaschutz und so weiter.