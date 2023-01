Kolonialismus

Demokratie gilt als Errungenschaft und Gütesiegel der westlichen Welt. Ihre Ursprünge macht man meist im antiken Griechenland aus; ihre modernen Varianten führt man auf die Amerikanische und die Französische Revolution zurück. „From Plato to Nato“ lautet die Kurzformel für dieses Narrativ in den USA; es zieht eine Fortschrittslinie vom antiken Staatstheoretiker Plato bis zum Verteidigungsbündnis NATO.

Kaum Erwähnung findet in der westlichen Erzählung der Demokratie die Haitianische Revolution. Ab 1791 kämpften in der französischen Plantagenkolonie Saint-Domingue Schwarze Menschen gegen die dortige Sklaverei – 1804 verkündeten sie die Republik Haiti. Frankreich verteidigte bis dahin die koloniale Ordnung militärisch – obwohl das den jungen demokratischen Werten eigentlich hätte widersprechen müssen.

Ähnliches gilt für die Amerikanische Revolution von 1776. Ort und Kontext dieser Revolution war eine europäische Siedlungskolonie auf amerikanischem Boden. Ihre zentralen Akteure waren weiße Siedler, deren Freiheitsinteressen in erster Linie sie selbst betrafen. Wie schon im antiken Griechenland harmonierte die in diesem Fall neu gegründete westliche Demokratie mit Sklaverei – und der Sklaverei unterworfen wurden Menschen, die man zu diesem Zweck eigens aus Afrika heranschiffte.

Die vielen Nationen der amerikanischen Urbevölkerung waren ebenfalls nicht einbezogen in die US-amerikanische Demokratie, im Gegenteil: Sie wurden von ihrem angestammten Land vertrieben und in Reservate umgesiedelt; ihre Kinder wurden bis weit ins 20. Jahrhundert in Internaten kaserniert und zwangsassimiliert. Man sprach dabei von Zivilisierung.