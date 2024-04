Funkhauskonzert: Mia Knop Jacobsen und Band mit Album "Ease"

„Ease“ hat Jacobsen ihr Solodebut betitelt, das so viel heißt, wie "die Leichtigkeit", "die Mühelosigkeit". Dabei hat sie die Songs für dieses Album in einer Zeit geschrieben, als ihr selbst alles andere als leicht zumute war.

Anfang 2022, kurz nach Ende der Corona- Pandemie, hatte die Sängerin mit Selbstzweifeln zu kämpfen und litt an Depressionen. Die Musik sei damals ihre Rettung gewesen, indem sie über ihre dunkelsten Momente geschrieben hat. So konnte sie sich daraus befreien.

Musikalisch bewegen sich die Songs von „Ease“ zwischen Soul, Modern Jazz und Alternative Pop. Eingespielt hat Mia Knop Jacobsen die Musik in den Berliner Hansa- Studios mit einer erfahrenen Band, die sie auch beim Funkhauskonzert begleitet: Julia Hülsmann am Flügel, Marc Muellbauer am Bass, Igor Osypov an der Gitarre und Phillip Dornbusch am Schlagzeug.