Funkhauskonzert: Jens Thomas plays Neil Young

Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Jürgen Spiegel (Tingvall Trio, Sendecki & Spiegel) lässt Thomas Songklassiker wie „Cortez the Killer“,“ After the Goldrush“ oder „Hey Hey my my“ ineinander fließen, loopt und stapelt sie, verändert da mal eine Melodie und hier mal eine Textzeile, sodass am Ende etwas völlig Neues entsteht. Eine Collage eben, ganz so wie es der Titel seines aktuellen Albums verspricht.