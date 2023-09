Funkhauskonzert: Sean Haefeli & Band

Haefeli schreibt starke Songs, die tief in der afroamerikanischen Musikkultur verwurzelt sind. Vorgetragen mit einer lässig und dennoch sehr präsenten Spielhaltung und gesungen mit einer markanten Stimme, die zuweilen an den unvergessenen Poeten und Sänger Gil Scott-Heron erinnert.

Haefeli lebt mittlerweile seit zehn Jahren in Berlin und hat dort auch die drei exzellenten Musiker getroffen, mit denen er aktuell zusammenspielt. Darunter den „Deutschen Jazzpreis“-Gewinner Mathias Grossmann alias MAGRO und die beiden US-Amerikaner und Wahl-Berliner Francesco Beccaro und Ori Jacobsen, die zu den gefragtesten Musikern ihrer Generation gehören.

Live am 11.9.2023 im Funkhaus am Hans-Rosenthal Platz in Berlin