Comic über Sexarbeit

Sie alle sind Kunden und Kundinnen von Dasa Hink, einer Domina, die in einem Großstadt-Hinterhof ihrem Gewerbe nachgeht. Hart und doch auch zart und behutsam kümmert sie sich um Männer, Frauen und Transpersonen, die mit ihren sexuellen Bedürfnissen zu ihr kommen. Dasa weiß um ihre Macht - und ihre Verantwortung gegenüber diesen Menschen, die im "Normalleben" wegen ihrer sexuellen Vorlieben und Fetische stigmatisiert würden.

Was nach einer Doku über das Leben einer Domina klingt, ist auch eine, nur nicht als Film, sondern in Comicform. „Hinterhof“ heißt dieses ungewöhnliche Werk des dänischen Autorenduos Mikkel Sommer und Anna Rakhmanko, das von der Künstlerin und Sexarbeiterin Dasa Hink erzählt.

Käuflicher Sex gehört zu den sehr kontrovers diskutierten Themen der feministischen Bewegung, Ein Aufregerthema, weil viele dabei zuerst an Zuhälter und männlich geführte Bordelle denken, in denen Frauen und ihre Körper ausgebeutet werden. Dass es aber auch Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter gibt, die selbstbestimmt arbeiten, macht die Sache komplex - und komplizierter.

Genau das spiegele sich auch in den BIldern wider, die "nicht ausstellend" seien. "Es werden keine explizit pornografischen Darstellungen gezeigt. Es gibt auch keine knalligen Farben. Trotzdem würde ich sagen: Es sind erotische Zeichnungen, die lässig hinskizziert sind", sagt Hoffmann.

Das Ganze wirke fast ein wenig harmlos. Das einzig Beunruhigende in und an den Bildern seien Beschriftungen an Schubladen, die explizit darüber Auskunft gäben, welche Fetische darin aufbewahrt werden: "Tiermasken", "Harnröhren" oder "Atemreduktion extrem" ist dort zu lesen.