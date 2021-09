Deutscher Buchpreis 2021 Das ist die Shortlist

Die sechs Bücher auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2021 (vntr media)

Die Jury des Deutschen Buchpreises hat ihre Shortlist vorgestellt: Sechs Romane befinden sich in der Endauswahl für den Preis, der am 18.Oktober in Frankfurt verliehen wird.

Sechs Romane gehen ins Rennen um den Deutschen Buchpreis 2021. Die siebenköpfige Jury hatte zunächst zwanzig Titel aus 230 auf die Longlist gesetzt und diese nun nochmal verkürzt. Verliehen wird der Deutsche Buchpreis dann am 18. Oktober zur Buchmesse in Frankfurt am Main.

Norbert Gstrein: "Der zweite Jakob", Carl Hanser, Februar 2021



Monika Helfer: "Vati", Carl Hanser, Januar 2021



Christian Kracht: "Eurotrash", Kiepenheuer & Witsch, März 2021



Thomas Kunst: "Zandschower Klinken", Suhrkamp, Februar 2021



Mithu Sanyal: "Identitti", Carl Hanser, Februar 2021



Antje Rávik Strubel: "Blaue Frau", S. Fischer, August 2021





Der Jury gehören an: Knut Cordsen (Kulturredaktion BR), Bettina Fischer (Leiterin Literaturhaus Köln), Anja Johannsen (Leiterin Literarisches Zentrum Göttingen), Richard Kämmerlings (Literarischer Korrespondent, Die Welt), Sandra Kegel (Ressortleiterin Feuilleton, Frankfurter Allgemeine Zeitung), Beate Scherzer (Buchhändlerin, Proust Wörter + Töne) und Anne-Catherine Simon (Feuilleton-Redakteurin, Die Presse).